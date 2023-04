“Brazilië is terug op het wereldtoneel”: Lula in China om over oorlog in Oekraïne te praten

Brazilië maakt zijn terugkeer op het wereldtoneel, heeft Braziliaans president Luiz Inacio Lula da Silva donderdag gezegd op de eerste dag van zijn staatsbezoek in China. Dat bezoek draait in de eerste plaats rond de Russische invasie in Oekraïne. “Het tijdperk waarin Brazilië zich afzijdig hield van de grote internationale beslissingen is voorbij”, zei Lula. “Na een onbegrijpelijke afwezigheid zijn we terug.” Onder de heerschappij van zijn extreemrechtse voorganger Jair Bolsonaro stond Brazilië internationaal vaak geïsoleerd.

De 77-jarige president startte zijn bezoek in Shanghai. Daar woonde hij de plechtigheid bij waar de Braziliaanse oud-presidente Dilma Rousseff benoemd werd aan het hoofd van de New Development Bank (NDB). Die bank is een ontwikkelingsbank opgericht door de Brics-landen, waar behalve Brazilië en China ook India, Rusland en Zuid-Afrika deel van uitmaken.

Xi

Vrijdag ziet Lula in hoofdstad Peking zijn ambtgenoot Xi Jinping, en de twee zullen alleszins het conflict in Oekraïne ter sprake brengen. De twee landen hebben gemeen dat ze Rusland geen sancties oplegden voor de invasie in Oekraïne.

Lula hoopt erop te kunnen bemiddelen tussen de strijdende partijen. Tijdens zijn tweede mandaat, van 2007 tot 2010, nam hij die rol al op voor het kernwapengeschil tussen Iran en de Verenigde Staten. China van zijn kant staat onder zware internationale druk om Rusland aan de onderhandelingstafel te krijgen.

Vierde bezoek

Het is al de vierde keer dat Lula als Braziliaans president China bezoekt. Voor zijn vertrek had hij al aangekondigd dat hij de banden met China wil aanhalen. Zo zal hij Xi uitnodigen naar Brazilië. China is de belangrijkste exportmarkt voor de Brazilianen: jaarlijks wordt er voor miljarden dollars aan soja, rundsvlees en ijzererts naar China verscheept.

Voor zijn terugkeer naar Brazilië brengt Lula zaterdag nog een eendaags bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten.