Mijnterril van Beringen is decor voor BK veldrijden in 2026

Het Belgisch kampioenschap veldrijden wordt in 2026 in Beringen gehouden, zo blijkt uit een document op de website van de Belgische wielerfederatie Belgian Cycling.

LEES OOK. Beringen kandidaat voor de organisatie van het BK veldrijden in 2026

Het BK zou dan gehouden worden op de mijnterril, waar sinds enkele jaren de Exact Cross gereden wordt, op een parcours met een hoogteverschil van 58 meter. Deze cross is op de kalender de vervanger van Hasselt.

Volgend jaar vindt het BK veldrijden in Meulebeke plaats. De vorige editie werd medio januari in Lokeren gewonnen door Michael Vanthourenhout. De toewijzing van het BK in 2025 is nog niet definitief.