BMX’er showt skills onder heteluchtballon op meer dan 600 meter hoogte

‘Rijden waar nog nooit iemand heeft gereden’. Dat was de droom van de Britse BMX’er Kriss Kyle. En of ie die droom verwezenlijkte. In samenwerking met Oracle Red Bull Racing, het F1-team van wereldkampioen Max Verstappen, hing hij een speciale BMX bowl onder een heteluchtballon en haalde hij stunts uit op meer dan 600 meter hoogte.

Aan het project ging heel wat werk vooraf. Zo’n BMX bowl van 1,7 ton (!) hang je immers niet zomaar onder een normale luchtballon. Daarom werd een speciaal exemplaar ontworpen, liefst zes keer groter dan normaal. De bowl werd dan weer vervaardigd uit hetzelfde materiaal als een F1-wagen.

“Ik droom al zo lang van dit project, maar de hoogte heeft me altijd zwaar op de maag gelegen”, aldus Kyle. “Ik heb mijn angsten al verschillende keren moeten overwinnen bij Red Bull-projecten, maar niets was te vergelijken met dit. Over de rand van de mand klimmen om bij de bowl eronder te komen was zo’n gekke ervaring. Ik had het niet gekund zonder de hulp en aanmoediging van mijn vrienden. Op meer dan 600 meter ben je zo hoog dat het bijna niet meer echt voelt.”