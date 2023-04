Finse zakenman Thomas Zilliacus niet langer kandidaat om Manchester United over te nemen: “Ik werk niet mee aan deze farce”

De Finse zakenman Thomas Zilliacus stelt zich niet langer kandidaat om Manchester United te kopen. Dat heeft Zilliacus, de oprichter en voorzitter van investeringsmaatschappij Mobile FutureWorks, via sociale media gemeld.

Zilliacus toonde vorige maand publiekelijk belangstelling voor een overname van de Engelse topclub, net zoals Sir Jim Ratcliffe (de oprichter van het Britse chemieconcern Ineos) en Sjeik Jassim bin Hamad Al Thani (de voorzitter van de Qatar Islamic Bank en de zoon van een voormalige premier van Qatar). De Fin wilde United kopen in een 50-50 partnerschap met de fans, die inspraak zouden krijgen in de besluitvorming van de Premier League-club. Hij trekt zijn interesse echter in nu de huidige eigenaren van de club, de Amerikaanse familie Glazer, een derde biedingsronde hebben geopend.

“Jim Ratcliffe, sjeik Jassim en ik waren allemaal bereid om te onderhandelen over een koopovereenkomst”, schrijft Zilliacus op Twitter. “In plaats daarvan hebben de Glazers ervoor gekozen om een nieuwe ronde te starten. Ik werk niet mee aan deze farce, die is opgezet om de winst van de verkopers zo groot mogelijk te maken ten koste van Manchester United.”

De Amerikaanse familie Glazer is sinds mei 2005 eigenaar van Manchester United. In november 2022 maakte ze bekend een verkoop te overwegen.