62-jarige uit Bocholt overleden na zware klap in Kleine-Brogel: Vliegveldlaan afgesloten

Peer

De Vliegveldlaan in Kleine-Brogel is donderdagnamiddag tot 13.30 uur afgesloten geweest na een zwaar ongeval. Een Porsche reed er richting Kaulille toen de bestuurder rond 11.30 uur de controle over het stuur van de auto verloor. Volgens getuigen raakte de auto eerst aan de ene kant van de weg een boom waarna de auto naar de andere kant van de weg werd gekatapulteerd om daar tegen een boom te vliegen. Voor de zestiger uit Bocholt kwam alle hulp te laat. De man overleed op de plaats van het ongeval. (gvb)

© gvb