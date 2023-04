Familie-acteur Peter Bulckaen vergat trouwring en sleutels op dak van auto en is ze kwijt

Acteur Peter Bulckaen verloor zijn sleutelbos vorige week na een theatervoorstelling in Bree. — © WAS

Pech voor Vlaams acteur Peter Bulckaen: hij is zijn auto- én huissleutels én trouw- én verlovingsring kwijtgespeeld na een toneelvoorstelling in Bree. “Ik was vergeten dat ze op het dak van mijn auto lagen.”

Vorige vrijdag acteerde Peter Bulckaen in de komedie Frank wordt Francine in cultuurhuis De Zeepziederij in Bree. Maar na de voorstelling speelde een vergetelheid hem parten.

“Mijn auto hing aan een laadpaal. Na afloop van de voorstelling stopte ik de laadkabels weg en legde ik mijn jas op de achterbank. Ondertussen had ik de sleutels even op het dak gelegd. Aan die sleutelbos hingen de autosleutels waarmee ik contactloos kan starten, de huissleutel, een afstandsbediening van de garagepoort, mijn trouwring en verlovingsring en nog een metalen sleutelhanger. Bij het instappen ben ik vergeten die sleutelbos van het dak te pakken. De auto startte natuurlijk omdat de sleutels dicht genoeg in de buurt lagen… op het dak. Ik ben gewoon naar huis kunnen rijden. En daar - 210 kilometer verder - ben ik erachter gekomen dat ik de sleutelbos kwijt was. Die moet onderweg ergens van het dak gevallen zijn”, doet Bulckaen zijn pechverhaal.

Peter Bulckaen als Mathias Moelaert in ‘Familie’. — © Familie

“Die verloren sleutels en afstandsbediening, da’s jammer maar ze zijn te vervangen. Dat ik mijn trouwring en verlovingsring kwijt ben, vind ik wel erg. Die hebben een emotionele waarde voor ons”, zucht de acteur, onder meer bekend van zijn rol als Mathias Moelaert in de VTM-soap Familie.

Waarom hingen die ringen aan de sleutelbos? “Voor het werk moet ik de ringen heel frequent uitdoen, dan bewaar ik ze daar. Nu was ik ook thuis aan het klussen geweest, daarom had ik ze aan de sleutelbos gehangen. De trouwring heeft de inscriptie ‘Peter & Tine 15-7-1995’, het is een gouden ring met een diamantje, de andere is een gewone zilveren ring”, legt Bulckaen uit.

Zoekfunctie

Het verlies is gemeld bij de politie van Bree en de mensen van cultuurhuis De Zeepziederij hebben een oproep verspreid op sociale media om uit te kijken naar de sleutelbos maar voorlopig heeft zich nog geen eerlijke vinder gemeld.

“Ik reed ’s nachts en heb geen idee waar de sleutels zouden kunnen liggen”, zegt Peter Bulckaen. “Ik vertrok ter hoogte van café De Dolle Haring in Bree en reed over de kleine ring en de Nieuwstadpoort richting Peer, dan naar Leopoldsbrug en zo naar de E-313.”

Het is niet de eerste keer dat Bulckaen iets verliest door het op zijn autodak te leggen en weg te rijden. “Dat is me ook al eens overkomen met mijn gsm”, lacht de acteur. “Maar die hebben we toen gelukkig teruggevonden omdat er een zoekfunctie op zit die de locatie aangeeft. Helaas zit zo’n snufje niet op mijn autosleutels of trouwring.”

Wie het bosje sleutels en ringen van Peter Bulckaen vindt, mag ze binnenbrengen bij de politie van Bree of Het Belang van Limburg een seintje geven, dan bezorgen wij ze aan hem terug.

Ben jij ook al eens iets vergeten op het dak van je auto in een verstrooid moment? Laat het ons hieronder weten.

