Tieners vermaken zich op beweeg- en maakkamp in Leopoldsburg

Leopoldsburg

 Tijdens de paasvakantie organiseerde de plaatselijke sportdienst voor het eerst een weekkamp waarin het sportieve gecombineerd werd met het creatieve. Dat maakt dat naast het gebruikelijke sportaanbod ook ruimte voorzien werd voor creativiteit in de bib en het cultureel centrum. Met deze combinatie lukte het om 16 tieners aan te trekken die liever voor een gevarieerd aanbod kiezen. In het creatieve luik konden ze onder meer een digitaal ontwerp maken om een T-shirt te verfraaien of om met een lasersnijder een houten kunstwerk te maken. Ook het creëren van een zelfportret stak in het programma. sb