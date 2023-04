Hamse kleuters breien een vervolg aan het paasfeest

Ham

Tijdens de tweede week van de paasvakantie organiseerde de gemeentelijke sportdienst voor de kleuters een driedaags kamp vol paaskriebels. “De 70 plaatsen waren meteen bezet zodat we nog 20 kandidaten op de wachtlijst hadden. We hebben onze jonge gasten in 5 groepjes onderverdeeld zodat ze een wisselend parcours kunnen afleggen waarin tijd en ruimte voorzien werd voor dans, knutselen en sport en spel om de halve dagen te vullen. Als afsluiter van het kamp had de paashaas voor ieder van hen nog een verrassing voorzien in ’t Vlietje”, vertelt Marissa Claes van de sportdienst. sb