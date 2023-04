Van nobody naar vrouw van 1 miljoen: hoe controversieel gebaar en middelvinger naar First Lady 20-jarige Angel Reese rijk maakten

De VS stond twee weken geleden even stil door het jaarlijkse ‘March Madness’, het basketbaltoernooi waarbij zowel bij de mannen als de vrouwen het beste universiteitsteam bepaald wordt. Bij de vrouwen ging de titel naar de LSU Tigers van Angel Reese, intussen een bekendheid in Amerika.

LSU was in de finale te sterk voor Iowa. Het werd 102-85, goed voor een record voor de meeste punten ooit in een NCAA-finale. Reese tekende voor 15 punten en 10 rebounds, én een iconisch moment. Ze hield haar hand voor haar gezicht terwijl Iowa-ster Caitlin Clark passeerde. Clark had datzelfde gebaar eerder in het toernooi eens gebruikt toen ze een sterke match speelde.

Het moment werd miljoenen keer bekeken in de VS en was een verwijzing naar worstelaar John Cena, die het gebaar omdoopte tot “You can’t see me”. Reese wees ook naar haar ringvinger omdat ze Clark een kampioenschapsring ontnam. Het feit dat Clark blank is en Reese zwart zorgde alleen maar voor meer controverse.

Veel bekende analisten schoten in actie om Reese te verdedigen. “Je kan niet ontkennen dat er hier iets aan de hand is”, aldus ESPN-icoon Stephen A. Smith in het populaire First Take. “Toen Caitlin het deed, werd dat gevierd en spraken mensen over niets anders dan haar grootsheid. Maar als ‘een sister’ (Rees, red.) het doet, krijg je de halve basketbalwereld die klaagt over het feit dat het niet zo sportief zou zijn. En het was echt exact hetzelfde...”

Ook Clark zelf vond de kritiek fel overdreven. “Ik vind niet dat Angel dit verdiend”, zei de Amerikaanse - die 30 punten scoorde in de finale - bij ESPN. “Helemaal niet. Ik ben iemand die competitief is en zij ook. Je weet dat er wat ‘trash talk’ gaat zijn in zo’n toernooi, niet alleen tussen mij en haar. We tonen onze emoties allemaal op onze eigen manier. Zoals mannen, trouwens. Spelen met emoties zou normaal moeten zijn. Ook voor meisjes en vrouwen.”

Miljoentje

Angel Reese verscheen intussen op zowat elke grote Amerikaanse zender en in nogal wat bekende podcasts. Gewezen LSU- en NBA-ster Shaquille O’Neal noemde haar al “de beste atleet die LSU heeft voortgebracht, man of vrouw”. Van een compliment gesproken. En die ‘exposure’ legt de Amerikaanse geen windeieren.

Sinds dit seizoen kunnen universiteitsatleten geld verdienen met hun marktwaarde. Dat was lang niet zo, tot grote frustratie binnen de gemeenschap. Ze werden beschouwd als amateurs en mochten daarom geen dollar verdienen aan hun prestaties, tot ze een profcontract tekenden. Daar kwam recent verandering in met de introductie van NIL, de afkorting voor Name, Image, and Likeness. Kortom: de waarde van een atleet, die daarvoor financiële compensatie kan krijgen.

Tot voor kort was Reese een van de basketbalsters met de hoogste marktwaarde, maar na haar triomf is ze met voorsprong de nummer één. De marktwaarde van ‘Bayou Barbie’ schoot sindsdien namelijk omhoog van 480.000 dollar (436.000 euro) naar 1,3 miljoen dollar (1,18 miljoen euro). Goed voor de nummer 13 in het land en nummer 3 bij de vrouwen achter gymnasten Olivia Dunne en Sunisa Lee. Reese sloot recent dan ook deals met Calvin Klein, Bose en Coach.

© AP

“De prijs is nog wat verhoogd”, glunderde de 1m91 grote Amerikaanse meteen na de titelwedstrijd. “Ik kreeg al het hele seizoen veel kritiek om wie ik was. Want: ik pas niet in het verhaal. Ik ben te ghetto, te zwart. Dat hokje waar iedereen mij wil insteken, daar pas ik niet in. Dus dit is voor alle meisjes die op mij lijken, die nu zullen durven opstaan en hun mond opendoen. Dit alles was groter dan mezelf, groter dan basketbal.”

Reese - die nog minstens één jaar bij LSU blijft - voegde er wat later nog aan toe dat ze momenteel meer geld verdient dan sommige sterren in de WNBA. “Ik heb niet zo’n haast om de stap te maken”, zei ze in een podcast. De Amerikaanse kan tegenwoordig gewoon kiezen welk aanbod ze aanvaardt. “Niet elk dollar wil ik op mijn Instagram”, zei ze over haar profiel van meer dan 1 miljoen volgers. Vorig jaar zat ze nog niet aan 100.000, toen ze de moedige beslissing maakte om de overstap van Maryland naar LSU te maken. Met groot succes dus.

Middelvinger naar First Lady

En dan was er ook nog het verhaal rond het bezoek aan het Witte Huis. In de VS is het een traditie om elk jaar kampioenen uit te nodigen in Washington DC. Jill Biden, de First Lady en vrouw van president Joe Biden, stelde echter verrassend voor om ook de ploeg van verliezend finalist Iowa een bezoekje te laten brengen aan het Witte Huis. “Omdat ze zo’n fantastische wedstrijd speelden”, had Jill Biden gezegd. Tot ongeloof van Reese.

“Een grap”, noemde de basketster het voorstel. “Ik vraag me af of dit voorstel er ook was gekomen als wij de finale verloren hadden. Ik hoorde haar zeggen dat beide teams uitgenodigd moesten worden vanwege de sportiviteit. Is dat omwille van het gebaar dat ik maakte? Die dingen storen mij echt, omdat we aan het einde van de dag vrouwen zijn. Zwart of wit, maakt niet uit. Ze zou achter ons moeten staan vanaf het begin.”

© Getty Images via AFP

Jill Biden excuseerde zich voor het voorstel en benadrukte dat ze Reese en LSU niet tegen de borst wilde stuiten. De LSU-ster had geen zin om die excuses te aanvaarden en antwoordde: “Laat hen maar in de schijnwerpers staan, wij zullen wel naar de Obama’s gaan. Wij zullen wel Michele en Barack ontmoeten.”

Reese besloot uiteindelijk om de invitatie van het Witte Huis, die enkel bedoeld was voor LSU, toch te aanvaarden. “Ik ben een ploegspeler, dus ik doe wat het beste is voor de ploeg”, klonk het. Een datum voor het bezoekje is echter nog niet vastgelegd.