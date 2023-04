Lindemans Aalst verkoopt zijn huid duur, maar verliest in Maaseik: ”Op de belangrijke momenten lieten wij de punten liggen”

Lindemans Aalst kraakte in Maaseik pas in het slot van elke set. De Ajuinen verkochten hun huid duur, maar schoten net iets te kort tegen de nummer twee van de play-offs.

”Op de belangrijke momenten lieten wij de punten liggen die ons naar setwinst konden leiden’’, vertelde assistent-coach Joost Van Kerckhove. “Dat was jammer, maar tegen een ervaren team als Maaseik is dat ook geen schande.’’

Vooral in de derde set legde Aalst het vuur aan de Maaseikse schenen. Jansons, die Overbeeke was komen vervangen, leidde de bezoekers naar 14-16. Maar Cox, die bij Maaseik nog eens de voorkeur kreeg op Reggers, liet niet begaan.

Bij 24-23 nam Bogachev met zijn opslag een risico. Dat draaide jammer genoeg verkeerd uit en de bal vloog in het net waardoor de 3-0 op het scorebord stond.

Bij Aalst was Robbe Van de Velde nog niet hersteld van de voetblessure die hij in de thuismatch tegen Gent opliep.

“Robbe was voor de match nog bij de dokter langs geweest’’, zei Van Kerckhove. “Er zat nog wat vocht in het gewricht en wij besloten dan ook om geen risico’s te nemen. Heel erg is die blessure niet, zaterdag in Leuven zou hij wel kunnen spelen.’’

Zaterdag winnen in Leuven

Coach Christophe Achten moest zijn ploeg dus herschikken. Seppe Baetens en Bogachev startten op de hoek en Petersson werd opnieuw libero.

Van Kerckhove: “Baetens was in één van zijn laatste matchen voor Aalst erg gemotiveerd en kroonde zich ook tot topschutter van de ploeg. Ook Petersson trok goed zijn streng. De ploeg leverde een sterke collectieve prestatie af. Alleen jammer dat wij daarvoor niet werden beloond.’’

Aalst heeft nog drie wedstrijden te spelen en heeft nog altijd uitzicht op een plaats in de top vier.

“Het wordt natuurlijk wel moeilijk, maar zolang het nog mogelijk is, moeten wij erin blijven geloven’’, aldus Van Kerckhove. “Het duel in Leuven, zaterdag om 19 uur in Sportoase, moet dan ook worden gewonnen en het liefst met 0-3 of 1-3. Wij tellen zes punten minder dan de nummer vier Gent, maar de Oost-Vlamingen krijgen met Roeselare en Maaseik nog de top twee voor de kiezen.’’

Aalst speelt nog twee wedstrijden thuis: volgende woensdag tegen leider Roeselare en op de slotspeeldag op zaterdag 22 april tegen Menen.