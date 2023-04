Rus die leerlingen en leraren doodschoot in school in Kazan krijgt levenslang

De schutter zou volledig schuld hebben bekend en berouw hebben getoond voor zijn daden. Hij werd veroordeeld voor onder meer moord en illegaal bezit van explosieven.

De man viel in mei 2021, toen hij 19 jaar was, zijn voormalige school in Kazan binnen, de hoofdstad van de regio. Nadat hij een geïmproviseerd explosief tot ontploffing had gebracht, opende hij het vuur. Tijdens het onderzoek beweerde de man destijds dat hij God was en dat hij “een monster” in zich had.

Hij doodde in totaal negen mensen, twee leraren en zeven leerlingen van 13 en 14 jaar. Meer dan twintig anderen werden met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.

Schietpartijen op Russische scholen zijn redelijk zeldzaam, maar kwamen de afgelopen jaren wel steeds vaker voor.