Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour nodigt wel erg speciale gast uit voor het Met Gala

Modepoes Choupette (11), de trouwe metgezel van wijlen Karl Lagerfeld, is door Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour (73) uitgenodigd om op 1 mei het Met Gala in New York bij te wonen. De witte Birmaan met haar felblauwe ogen krijgt de hottest ticket in town voor de avond waarop haar beroemde baasje, die in 2019 overleed, door de modewereld wordt geëerd.