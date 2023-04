Ruimtevaartorganisatie NASA heeft het huis voorgesteld waarin vier proefpersonen vanaf juni een jaar zullen wonen om het leven op Mars te simuleren. Voor Vlaming Angelo Vermeulen klinkt de missie vertrouwd in de oren. In 2013 verbleef hij maandenlang op de flank van een vulkaan als ware het de rode planeet. “Je vergeet welke dag van de week het is, je gaat je vervelen en je wordt prikkelbaar.”