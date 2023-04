COLUMN: Jong reetje gevonden? Afblijven is de boodschap

© rr

De babyboom is nog niet echt begonnen, maar toch hebben we al heel wat jonge dieren in onze opvang. Vooral veel hazen, maar ook al jonge vosjes, veel jonge bosuilen én het eerste jonge reetje werd ook al binnengebracht. Dit diertje werd gevonden in een tuin en goedbedoeld bij ons binnengebracht. Maar na wat vragen bleek dat de achterzijde van de tuin grenst aan een groot bos. Jonge reeën lijken hulpeloos maar zijn zeker niet hulpbehoevend. Moeder ree is vrijwel altijd in de buurt maar is gevlucht voor de mensen. Omdat het jong nog niet snel genoeg is, blijft het roerloos liggen. Afblijven is dan de boodschap. Als we het diertje gaan oprapen en aaien, hangt er mensengeur aan en dat schrikt de moeder af. In dit geval gaan we proberen om het jong terug te plaatsen maar eerst moet de mensengeur worden verwijderd. Dat doen we door het jonge diertje in te wrijven met natuurlijke stoffen. Gras of dorre bladeren wrijven we tot we een geurig hoopje hebben. Daar wordt het jong helemaal mee ingewreven op een speciale manier. En meestal is moeder ree heel snel weer daar om haar jong te voeden.

