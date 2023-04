Berrak ontsnapt maar net aan omgevallen boom: “Mijn drinkfles heeft mogelijk mijn leven gered”

Gentenaar Berrak Karaca ontsnapte woensdagavond op het nippertje aan een boom die door een windstoot op zijn auto terechtkwam. “Ik zat in de auto, maar was mijn drinkfles vergeten. Toen ik uitstapte, zag ik de boom vallen en kon ik nog op tijd wegspringen.”

Berrak Karaca ging woensdagavond sporten aan de Watersportbaan. Hij woont in de Waterhoenlaan in Wondelgem en was net van plan om met de auto te vertrekken, toen hij besefte dat hij zijn drinkfles vergeten was. “Was ik die niet vergeten, was ik er misschien niet meer geweest”, zegt hij nog steeds onder de indruk van het incident.

Berrak stapte uit zijn Volkswagen toen hij plots zag hoe een windstoot een gigantische boom ontwortelde. “Ik kon nog op tijd wegspringen”, vertelt hij. “Daarna viel die boom op mijn auto.” De boom verbrijzelde de voorruit en maakte krassen en deuken in de behuizing van zijn Volkswagen. “Mijn auto is niet perte totale verklaard, maar er is toch serieus wat schade.”

Berrak verwittigde de brandweer, die iets na 22 uur ter plaatse kwam om de boom in stukken te zagen en van de weg te ruimen. Er raakte niemand gewond. “Maar er staan nog drie bomen redelijk los in de straat”, vertelt Berrak. “Ik hoop dat zoiets niet opnieuw gebeurd, want ik besef dat ik veel geluk heb gehad.”