Politie rolt internationale bende op die 180 miljoen euro verdiende met grootschalige cocaïnehandel

Bij huiszoekingen in het kader van een internationaal drugsonderzoek is vorige week onder andere een 36-jarige man uit Lubbeek aangehouden. Bij huiszoekingen in België, Spanje en Nederland werden in totaal vijf verdachten gearresteerd. De bende opereerde vanuit Leuven, Lubbeek en Boutersem, maar had ook vertakkingen in Nederland, Spanje, Zuid-Amerika en Dubai. “De kern van de organisatie verdiende wellicht 180 miljoen euro via hun praktijken”, klinkt het.

Op 30 en 31 maart 2023 viel de federale gerechtelijke politie binnen op negen plaatsen in België. Tegelijk waren er ook acht huiszoekingen in Nederland, en één in Spanje. Het ging om een actie met ondersteuning van Europol in het kader van een internationaal drugsonderzoek, waarbij de Leuvense diensten ook nauw samenwerkten met de Nederlandse regionale politiediensten van Zeeland West-Brabant en Rotterdam en ook de Spaanse Guardia Civil.

Het onderzoek werd eind oktober 2021 opgestart, op basis van berichten gevonden in de encryptiesoftware SKY ECC. Die versleutelde chatdienst kon de politie eerder dat jaar kraken, waardoor ze toegang kregen tot berichten die enkel zichtbaar waren op speciaal daarvoor ingestelde smartphones, vaak gebruikt door drugsbendes.

Een van de drugsbendes die zo in het vizier kwam, was een grootschalig crimineel netwerk dat opereerde vanuit regio Leuven, maar vertakkingen had in Nederland, Spanje, Zuid-Amerika en Dubai. “Een heel netwerk van SKY-ECC gebruikers werd ontward en de kern van de criminele organisatie werd verder afgelijnd. Door de berichten te analyseren kon de politie een gigantische cocaïnetrafiek blootleggen vanuit diverse Zuid-Amerikaanse havens naar havens in Europa. De bende was erin geslaagd meerdere tonnen cocaïne binnen te smokkelen en voor grove winsten door te verkopen”, klinkt het bij het parket van Leuven.

“Opvallend was de professionaliteit en flexibiliteit die de organisatie aan de dag legde”, klinkt het. “Ze maakten gebruik van diverse coverfirma’s en modus operandi om de autoriteiten in de diverse landen te omzeilen en grote hoeveelheden cocaïne binnen de Europese Unie te verhandelen. Zo verliepen de transporten niet enkel via de zeehavens, maar ook via de luchthavens.”

Cryptomunten en vastgoed

Naar schatting verdiende de kern van de organisatie meer dan 180 miljoen euro aan de lucratieve cocaïnetrafiek. Dat geld moest uiteraard ook nog witgewassen worden. Daarvoor investeerden ze in cryptomunten en vastgoed in binnen- en buitenland.

De huiszoekingen in België werden uitgevoerd in Leuven, Lubbeek, Boutersem, Rumst, Antwerpen en Sint-Agatha-Berchem. Daarbij werden ongeveer 1,2 miljoen euro aan cryptocurrencies, verspreid over diverse cryptoplatformen, in beslag genomen. Daarnaast vonden ze 50.000 euro cash, een Audi Q3, exclusieve juwelen, horloges en luxeartikelen. De diverse bankrekeningen van de verdachten werden geblokkeerd en er werd beslag gelegd op twee bedrijfspanden en een woning in Nederland. Ten slotte werden ook tal van GSM-toestellen aangetroffen, waaronder mogelijk nieuwe PGP-telefoons die de verdachten gebruikten voor hun criminele activiteiten.

“Een 36-jarige man uit Lubbeek werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Een tweede verdachte, een 33-jarige man met Spaans-Marokkaanse dubbele nationaliteit, werd aangehouden in Spanje met oog op uitlevering. De overige drie gearresteerden betroffen familieleden en mochten na verhoor beschikken”, klinkt het bij het parket.

Momenteel worden de andere medeverdachten actief opgespoord. De federale gerechtelijke politie van Leuven zet het onderzoek verder onder leiding van de onderzoeksrechter.