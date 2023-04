Doe het voor jezelf of voor de bijen en vlinders. Zelfs de combinatie kan. Met een vierkante meter inheemse bloemenmix breng je natuur in je tuin met de mogelijkheid zelf erg mooie veldboeketten te plukken. De bijen en vlinders genieten mee. Voor hen is dit stukje tuin een nectar- en stuifmeelparadijs.