Italiaanse politie pakt vriendin van beruchte maffiabaas op

De Italiaanse politie heeft de vriendin van de beruchte maffiabaas Matteo Messina Denaro opgepakt. Dat meldt het Italiaanse persbureau Ansa. Messina Denaro, die dertig jaar voortvluchtig was, was begin dit jaar al gearresteerd.

Laura Bonafede, een leerkracht en de dochter van een andere maffioso, Leonardo Bonafede, is opgepakt op verdenking van hulp en medeplichtigheid. De politie vermoedt dat de vrouw deel uitmaakte van het netwerk dat Messina Denaro hielp om dertig jaar uit handen te blijven van het gerecht.

Bonafede is getrouwd met Salvatore Gentile, ook een maffiabaas, die een straf uitzit voor twee moorden in opdracht van Messina Denaro.

Messina Denaro was de meest gezochte maffioso van Italië. Hij werd aanzien als een van de leiders van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia. Hij werd opgepakt aan een ziekenhuis in Palermo, waar hij onder een valse naam een behandeling tegen kanker kreeg.

Messina Denaro is bij verstek al veroordeeld tot levenslang vanwege de moord op rechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino in 1992. Die twee rechters stonden bekend om het vervolgen van maffiosi. Hij kreeg ook een levenslange gevangenisstraf voor bomaanslagen in Firenze, Rome en Milaan, waar in 1993 tien mensen bij omkwamen.

Daarnaast zou de maffiabaas ook betrokken zijn geweest bij het ontvoeren, twee jaar lang martelen en uiteindelijk vermoorden van de jongen Giuseppe Di Matteo. Hij werd vermoord en opgelost in zuur, omdat zijn vader had getuigd tegen de maffia.