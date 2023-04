Hadden hooggeplaatste Russen plan om Poetin te saboteren tijdens chemotherapie? Gerucht duikt op in geheime documenten

Opmerkelijke vondst in de geheime documenten over de oorlog in Oekraïne die de voorbije dagen gelekt zijn: een gerucht over een plan van twee hooggeplaatste Russen die de ‘speciale militaire operatie’ van Vladimir Poetin wilden saboteren terwijl hij chemotherapie kreeg. Dat meldt Vice.

De voorbije dagen en weken doken op sociale media heel wat foto’s op van geheime documenten over de oorlog in Oekraïne. Die bevatten informatie over de troepenmacht en de wapens van het Oekraïense leger, de plannen voor eventuele aanvallen op de tegenstander en informatie over de tegenpartij.

Valeri Gerasimov. — © Tass/ABACA

Staat er ook in: een gerucht over een plan om de Russische president Vladimir Poetin te saboteren. “De bron gaf op 22 februari aan dat Gerasimov (generaal Valeri Gerasimov, de opperbevelhebber die in januari persoonlijk het commando nam over de operaties in Oekraïne, nvdr) van plan was zijn pogingen verder te zetten om het offensief in Oekraïne te dwarsbomen”, staat daarin. “Meer bepaald dat hij beloofd had de zogenaamde ‘speciale militaire operatie’ een halt toe te roepen tegen 5 maart, wanneer Poetin naar verluidt aan een nieuwe reeks van sessies chemotherapie moet beginnen en daardoor even geen invloed zal hebben de oorlogsplannen.”

“Volgens de bron, die de informatie kreeg van een onbekende Russische bron met toegang tot personeel van het Kremlin, zouden middelen en troepen vanuit Taganrog, Rusland, naar Marioepol, Oekraïne, verplaats worden om de aandacht enkel nog op het zuidelijke front te vestigen”, staat er nog in. “Dat is vermoedelijk een plan bedacht door Gerasimov en Nikolaj Patroesjev, secretaris van de Nationale Veiligheidsraad, om Poetin te dwarsbomen.”

Codes

5 maart ligt intussen al meer dan een maand achter ons, dus het heeft er alle schijn van dat het plan nooit tot uitvoering is gebracht. Het is op dit moment op geen enkele manier te verifiëren of het om een wild gerucht gaat of een plan dat effectief op tafel lag. Zeker is wel dat de Amerikaanse inlichtingendiensten, waar het gerucht van afkomstig is, het belangrijk genoeg vonden om op te nemen in de geheime militaire documenten. Dat het verhaal ernstig genomen werd, blijkt ook uit de codes die erachter staan. Tussen haakjes staan er allerlei afkortingen, waaronder TS (top secret), FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) en FVEY (Five Eyes, een alliantie tussen de VS, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië en het Verenigd Koninkrijk om informatie met elkaar te delen). Hooggeplaatste personen in die landen konden de documenten dus inkijken, en waren op de hoogte van het gerucht.

Het is ook niet de eerste keer dat er een gerucht opduikt over een zieke Vladimir Poetin. Er werd al meermaals door bronnen en analisten geopperd dat hij zwaar ziek zou zijn en mogelijk aan kanker zou lijden. Bevestiging daarvan kwam er nooit.