Het grote darts-interview met Stijn Stijnen: “De zwabberballen van Ronaldo waren de moeilijkste”

Stijn Stijnen: “Op de één of andere manier helpt het me om de zaken op een rijtje te zetten als ik pijltjes kan gooien.” — © Raymond Lemmens

In onze reeks ‘het grote darts-interview’ laten we een gesprekspartner elf pijltjes afvuren, waarbij elke score overeenkomt met een vooraf opgestelde vraag. Ook gaan we op zoek naar de beste darter, daarvoor krijgt de geïnterviewde drie pijltjes die een totaalscore opleveren. Deze week: voetbaltrainer Stijn Stijnen (42), die met Patro op een zucht staat van promotie naar 1B. Het duel tegen Heist is zaterdag (20.00u) onze match van het weekend, die dus live (met camerabeelden) te volgen is op onze website: www.hbvl.be.