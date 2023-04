VELT gaat onderzoeken of er pesticiden in onze slaapkamers huizen. — © Jan Aelberts

Hasselt

Zitten onze slaapkamers vol pesticiden? En is dat door fruitplantages in de buurt, de vlooienband van de kat of de muggenstekker? Dat gaat VELT, de vereniging voor ecologisch leven, koken en tuinieren, de komende maanden onderzoeken in 110 Vlaamse en Nederlandse huizen.