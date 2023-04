VIDEO. Wat een drama: Engelsman stond op één pot van WK snooker, maar dan loopt het helemaal mis

Geen Mark Davis op het WK snooker dit jaar. De Engelsman schopte het tot de vierde en laatste voorronde, maar ging daarin met 10-9 onderuit tegen Joe Perry. Toch had Davis in het beslissende frame alle kansen. Hij moest enkel nog de roze potten, maar die ging er tot tweemaal toe niet in. De partij werd vervolgens beslist op de zwarte bal en die strijd won Perry met een fantastische pot. Dubbele pech voor Davis, die naast het mislopen van het WK ook nog eens zijn tourkaart kwijtspeelde. Hij is voortaan dus snookerprof af.