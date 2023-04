Fans verbaasd om sterk vermagerde Robbie Williams

De Britse zanger Robbie Williams (49) heeft op korte tijd een transformatie ondergaan. In een recent filmpje van zijn vrouw merk je dat er veel kilo’s zijn verdwenen, en dat is ook zijn fans niet ontgaan.

De beelden werden gemaakt toen de zanger met zijn zoontje aan het spelen was. Zijn vrouw Ayda (43) maakte van het tafereel enkele beelden, en daarbij valt vooral het blote bovenlijf van de zanger op. Er is zelfs geen buikje meer te bekennen. Hoeveel kilo hij kwijt is niet bekend.

De zanger zegt zich eindelijk weer goed in zijn vel te voelen, maar beseft ook dat de strijd hiermee niet gestreden is. Hij zal zijn hele leven lang een voortdurend gevecht moeten voeren tegen overgewicht. Robbie blijkt immers verslavingsgevoelig, en slaagde er maar niet in om ongezonde voeding te laten. “Op dit moment ben ik weer slank, maar in mijn hoofd ben ik nog altijd dik”, zegt hij. Hoe kijkt hij naar de toekomst? “Ik zal altijd behoorlijk dik of opvallend dun zijn, maar nooit echt tussen de twee. Ofwel eet ik overdreven veel, of ik ga flink op dieet. Maar gematigd eten lukt mij niet.”

Zijn transformatie is de fans in elk geval niet ontgaan. Die drukken in de reacties veelvuldig hun ongeloof en verbazing uit over de slanke verschijning van Williams.