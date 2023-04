Tien geboden om je niet in luren te laten leggen in het tuincentrum: koop niet te vroeg en steek je vingers in de potjes

Zodra de lentezon doorbreekt, kun je over de koppen lopen in de tuincentra: de Ikea van tuin, terras én woonkamer. Net zoals bij de meubelreus stap je er geheid met meer buiten dan vooraf gepland. Ook deze winkels hebben nu eenmaal als voornaamste doel je te verleiden én te doen kopen. We doken met tuinexpert Marc Verachtert tussen de zakken potgrond, dozen mest en perkplantjes, en lieten ons leiden door de tien geboden van het tuincentrum, zodat we niet te veel én vooral ook verstandig kopen.