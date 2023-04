IJsbeer Frost, ster van vele documentaires, is dood: “Opgejaagd door dronken mensen en verdronken”

De 17-jarige ijsberin Frost is niet meer. Ver van uw bed, zou je denken, maar Frost dook de voorbije jaren op in tal van natuurdocumentaires. Ze verdronk recent na opgejaagd te zijn door dronken mensen.

Geen ijsbeer zo fotogeniek en beroemd als Frost. Ze werd in 2009 een eerste keer gezien op Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in de Noordelijke IJszee. De ijsberin was redelijk tam en daardoor erg populair om in beeld te brengen. Frost schitterende in tal van natuurdocumentaires, onder meer in Our planet met David Attenborough.

Een week geleden kwam Frost om het leven. “Ze was met haar welp voedsel aan het zoeken toen ze enkele hutten in de buurt van Vindodden benaderden”, klinkt het in het officiële bericht van de gouverneur. “Daar werden ze weggejaagd door de bewoners van die hutten en ze gingen zweemmen in Tempelfjorden. Daar werd de ijsbeer dood in gevonden met haar hoofd onder water.” Het welpje werd agressief toen haar moeder op de oever getrokken werd en werd doodgeschoten.

Volgens Arno Van Rensbergen, journalist die toevallig op Spitsbergen is, probeerden de dronken bewoners van de hutten de ijsberen weg te jagen “met alarmpistolen en vuurwerk”, zo zegt hij op Radio 1. “Toen dat niets uithaalde, joegen ze de ijsberen op met ijsscooters en achtervolgden de dieren tot aan het water.” Wellicht kreeg Frost als gevolg van de stress en de narcose die ze enkele dagen eerder onderging voor onderzoek, een hartstilstand.

“Ik ben ongelooflijk bedroefd”, reageert fotograaf Asgeir Heigestand, de man die in zijn succesvolle documentaire Queen without land Frost haar naam gaf, op nieuwssite Svalbardposten.