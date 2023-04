Opnieuw geheime documenten gelekt: “Tonen conflict binnen Russische overheid over oorlog in Oekraïne”

Een nieuwe partij gelekte documenten van de Amerikaanse overheid zou aantonen dat de onenigheid binnen de Russische regering over de oorlog in Oekraïne groter is dan voorheen gedacht. Dat schrijft The New York Times, die de vermeende overheidsdocumenten bestaande uit 27 pagina’s in handen kreeg. De authenticiteit van de documenten is niet door de veiligheidsdiensten bevestigd.

Volgens de Amerikaanse krant beschrijven de documenten hoe de Russische veiligheidsdienst FSB het Russische ministerie voor Defensie zou “beschuldigen” van het verdoezelen van Russische slachtoffers in Oekraïne. Het rapport beschrijft onwil van militaire ambtenaren om slecht nieuws door te geven aan hooggeplaatste functionarissen. Volgens The New York Times heeft de FSB kritiek op het aantal doden dat het Russische ministerie communiceert, omdat het niet de doden bij onder meer de Nationale Garde en de particuliere Wagner Groep zou meetellen.

Het geschatte aantal omgekomen Russische militairen loopt sterk uiteen. De laatste keer dat het Russische ministerie voor Defensie publiekelijk een dodental deelde was in september. Sinds de start van de oorlog in februari vorig jaar zouden op dat moment 5.937 Russische troepen zijn omgekomen. Volgens de nieuw gelekte documenten schatte de Russische FSB het werkelijke aantal omgekomen Russen dichter bij 110.000. Eerder gelekte overheidsdocumenten schatte dat aantal eerder al op 189.500 tot 223.000 omgekomen Russische soldaten in een jaar.

Volgens The New York Times kregen zij het gelekte materiaal in handen via een server waar eerder al geheime documenten van de Amerikaanse veiligheidsdiensten op verschenen. Die leken gedeeltelijk gewijzigd, voordat ze online kwamen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een onderzoek ingesteld naar het lek. Waar het lek vandaan komt, is nog onduidelijk. Volgens de krant The Washington Post zou een persoon die op een militaire basis werkte de documenten hebben meegenomen.