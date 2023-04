Dochter van basketbalster Chicago Bulls steelt de show en gaat viraal met luid gekrijs: “Ik ben haar wat geld verschuldigd”

De Chicago Bulls en Oklahoma City Thunder staan op één zege van deelname aan de play-offs in de NBA. Beide teams wonnen woensdag hun eerste duel in de barrages, de ‘play-in’.

De Bulls, de nummer tien van de reguliere competitie in de Eastern Conference, gingen op bezoek bij Toronto Raptors in de Scotiabank Arena met 105-109 winnen, ondanks een achterstand die was opgelopen tot negentien punten. Zach LaVine kwam tot 39 punten voor de Bulls, DeMar DeRozan klokte af op 23 stuks. Bij de Raptors was Pascal Siakam de topschutter met 32 punten.

Daarbij kreeg DeRozan - ex-speler van de Raptors - hulp van niemand anders dan zijn 9-jarige dochter. Die gilde bij elke vrije worp van Toronto zo luid dat het op tv te horen was en er verschillende vrije worpen gemist werden. “Diar mocht voor één keer een schooldag skippen en komen kijken”, aldus DeRozan. “Ik ben blij dat ik haar die toelating gaf, ik ben haar zeker wat geld verschuldigd. Maar nu moet ze wel terug naar school!”

In de laatste ronde van de barrages staan de Chicago Bulls vrijdag tegenover Miami Heat, dat dinsdag onderuitging tegen Atlanta Hawks. De winnaar plaatst zich voor de play-offs, waar in de eerste ronde Milwaukee Bucks wacht.

Oklahoma City was dan weer met 118-123 te sterk voor de New Orleans Pelicans. In het Smoothie King Center was Shai Gilgeous-Alexander met 32 punten de uitblinker voor de Thunder, bij de thuisploeg kwam Brandon Ingram tot 30 punten.

OKC staat nu tegenover de Minnesota Timberwolves in een rechtstreeks duel met als inzet een stek in de play-offs. De Wolves verloren dinsdag van LA Lakers. De winnaar van de onderlinge confrontatie mag het in de play-offs opnemen tegen de Denver Nuggets, dat de Western Conference op de eerste plaats afsloot.