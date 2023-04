Novak Djokovic ziet twee toptalenten het tennis de komende jaren domineren: “Er is een geweldige rivaliteit op komst”

Novak Djokovic is met een relatief eenvoudige zege begonnen aan zijn gravelseizoen. In Monte Carlo won de Servische nummer één in twee sets van Ivan Gakhov (ATP 198). Na afloop sprak Djokovic over hoe hij de aanloop naar zijn pas vierde toernooi van het jaar beleefde.

“Ik heb enkele wedstrijden van Indian Wells en Miami gevolgd, maar dit waren wel vooral de hoogtepunten”, aldus Djokovic. “Ik heb niet het geduld om de hele wedstrijd te volgen, maar ik zag spectaculaire punten voorbijkomen van Carlos Alcaraz en Jannik Sinner. Ik moest zelf wat tijd doorbrengen met mijn gezin en ik deed ook andere dingen naast de baan, maar ik bleef altijd denken aan tennis. Hoe kan ik me zo goed mogelijk voorbereiden om het gravelseizoen op een goede manier af te trappen? Maar laat ik vooropstellen dat er een geweldige rivaliteit op komst is tussen Alcaraz en Sinner. Dat is goed voor onze sport.”

De 19-jarige Spanjaard Alcaraz en de 21-jarige Italiaan Sinner troffen elkaar in beide toptoernooien. Op Indian Wells won de eerste in de halve finale, in Miami triomfeerde de Italiaan na een alweer fantastische clash tussen de twee.

Intussen probeert Djokovic zich optimaal voor te bereiden op Roland Garros.

“Ik zit in een vergelijkbare positie als de meeste andere spelers, want Monte Carlo is het eerste grote evenement op gravel. Ik heb Adelaide, de Australian Open en Dubai gespeeld en de eerste paar maanden van het jaar heb ik het redelijk goed gedaan. Ik had natuurlijk nog een paar wedstrijden in Amerika kunnen spelen, maar dat is helaas niet gebeurd. Dat is oké en ik voel mij gewoon goed. Ik heb de afgelopen drie weken getraind op gravel. Het is de meest dynamische ondergrond in de sport en het kost wat tijd om het juiste gevoel te krijgen. Ook hoe je goed kunt bewegen en het punt moet construeren.”