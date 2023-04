Financiële waakhond zal bankiers tuchtstraffen kunnen opleggen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem legt vrijdag op de ministerraad een voorontwerp van wet op tafel over de deontologie van bankiers. Zo meldt De tijd donderdag. In de tekst krijgt de financiële toezichthouder FSMA een sleutelrol, onder meer door het opleggen van tuchtsancties.

De FSMA zal een set van regels - individuele gedragsregels die gelden voor de medewerkers van banken - opstellen, in samenspraak met de banken en met de Nationale Bank, en zal ook waken over de naleving van de regels en oordelen over klachten. De deontologische regels vormen een bijkomende laag van normen, boven op de bestaande regels in de financiële wetgeving. Ze gelden niet alleen voor de directieleden, maar voor de tienduizenden medewerkers in de Belgische banksector.

Als tuchtorgaan kan de FSMA sancties opleggen. Naar­gelang de ernst van de overtreding kan het gaan om een waarschuwing, een berisping of zelfs een beroepsverbod voor hooguit drie jaar. Als dat beroepsverbod wordt overtreden, kan de FSMA naar dwangsommen of administratieve boetes grijpen. Samen met de waarschuwing of berisping kan een gestrafte bankier verplicht worden een specifieke opleiding te volgen.

Een bijzonderheid is dat de FSMA de tuchtrechtelijke sancties zal bijhouden in een centraal register. Financiële instellingen zullen dat kunnen raadplegen als ze een medewerker aanwerven die al bij een andere bank aan de slag was.