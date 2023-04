Nicolas Ullens voelde zich “ongewenst” en beklaagde zich over stiefmoeder: “Haar kinderen krijgen alles en ik maar 50.000 euro per maand”

Op woensdag 29 maart werd barones Myriam ‘Mimi’ Lechien doodgeschoten voor haar villa in het Waals-Brabantse Ohain. De dader bleek haar stiefzoon Nicolas Ullens (57), en zijn motief was volgens het parket “een familiaal conflict van financiële aard”. Lees: de vijftiger kon het niet verkroppen dat zijn stiefmoeder het geld van zijn vader Guy Ullens de Schooten (88) onder meer aan haar eigen twee kinderen gaf. Hijzelf en de drie andere kinderen van zijn vader hadden recht op een groter deel van de koek, zo vond hij volgens intimi.

LEES OOK. Moordverdachte probeerde al jaren te voorkomen dat de barones met het fortuin van zijn vader ging lopen: “Zijn stiefmoeder wilde alles”

Nicolas Ullens. — © Kristof Vadino

Maar dat was niet zijn enige motief, zo heeft hij volgens Het laatste nieuws verklaard tegen de speurders die hem na de moord verhoorden. Ullens benadrukte daar dat hij zich al jaren “gepasseerd, genegeerd, onbegrepen en zelfs ongewenst” voelde. Als een “tweederangskind”. Toen zij zijn vader leerde kennen, verschoven Nicolas Ullens en de drie andere kinderen van zijn vader volgens hem meer naar het achterplan. De relatie met hun vader verwaterde. “Ik leed daar enorm onder”, zou hij ook nog gezegd hebben.

LEES OOK. Veel prominenten op beladen begrafenis van barones Mimi Ullens, familie verschuilt zich achter paraplu’s

Stikjaloers

In een uitgebreide reconstructie van Paris Match stond vorige week nochtans te lezen dat geld wel degelijk de belangrijkste drijfveer van Nicolas Ullens was. Hij was stikjaloers op alle rijkdom die gedeeld werd met de twee kinderen van zijn vrouw, zo getuigden intimi in het magazine. Volgens hen was Ullens doordrongen van de idee dat de vrouw hem, zijn twee broers en zijn zus helemaal wilde ontdoen van de erfenis die hen ooit zou toekomen, en dat in het voordeel van haar zoon Gilles en dochter Virginie die al een duplex in Rome en een jachtverblijf in Zuid-Afrika cadeau gekregen hadden.

Het deed hem pijn, zo staat nog in het artikel, dat zijn vader en stiefmoeder met haar kinderen allerlei reizen maakten en verbleven op luxueuze plaatsen waar hij nooit welkom was geweest. Dat zoveel van zijn geld plots naar liefdadigheid en goede doelen ging ook. Het is nochtans niet zo dat zijn vader hem financieel volledig vergat: elke maand kregen de vier kinderen van de baron elk 50.000 euro van hem. Niet voldoende voor Nicolas, zo blijkt. Hij beklaagde zich daarover bij vrienden. “Haar kinderen krijgen alles en ik moet het stellen met slechts 50.000 euro per maand”, zei hij hen volgens Paris Match.

Afgelopen vrijdag werd Ullens begraven in intieme kring. Nicolas Ullens zit momenteel in de gevangenis, en zowel zijn vader als de kinderen van Lechien hebben zich burgerlijke partij gesteld in de zaak.