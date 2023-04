Jake Paul plant eerste gevecht sinds relatie met schaatsfenomeen Jutta Leerdam: “Stuur hem in doodskist terug”

Jake Paul verloor eind februari voor het eerst in zijn loopbaan een bokspartij, Tommy Fury was hem toen de baas. Paul hoopt in augustus weer door te gaan met het boeken van zeges, dan staat er namelijk een gevecht gepland met Nate Diaz.

De 37-jarige oud-UFC-vechter - die ooit de eerste was die Conor McGregor versloeg - kan zijn borst nat maken, want de teksten van Paul zijn duidelijk. “Op 5 augustus herdenken we Nathaniel Diaz tijdens zijn uitvaart, wanneer we hem in een doodskist terugsturen. Bij de dienst wordt er gezorgd voor hapjes. De dresscode is zwart.”

Paul was de voorbije maand veel in de (Nederlandse) media. De bokser vormt sinds kort een koppel met schaatsster Jutta Leerdam. Het wordt zijn eerste gevecht sinds de twee samen zijn.

Voor het gevecht is vastgesteld dat er maximaal acht rondes zullen worden afgewerkt. Beide vechters mogen bovendien niet meer dan 84 kilo wegen. Streamingdienst DAZN heeft de rechten van het duel gekocht.

Jutta Leerdam lijkt intussen opnieuw op weg naar Nederland. De wereldkampioene op de 1.000 meter kende echter vertraging met haar vlucht, van liefst vijf uur. “En dat alles voor een kapotte wc”, zuchtte de Nederlandse op Instagram.