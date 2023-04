VIDEO. Ongeziene beelden: Italiaanse journalisten kafferen scheidsrechter uit na Champions League-clash

Napoli moet vol aan de bak in de Champions League. De leider in de Serie A verloor de heenwedstrijd in de kwartfinales tegen AC Milan met 1-0. Een aantal journalisten verweet dat scheidsrechter István Kovács. Toen de Hongaar en zijn assistenten passeerden in de mixed zone kreeg hij allerhande verwijten naar zijn hoofd geslingerd (van Napolitaanse journalisten): “Slechte match, slechte match” en “Schande!” Van onprofessioneel gedrag gesproken...

Napoli-trainer Luciano Spalletti liet zich na de Italiaanse clash ook al kritisch uit over het scheidsrechterlijke optreden in San Siro. Zo moet hij sleutelspelers André-Frank Zambo Anguissa en Min-Jae Kim missen in de terugmatch door een kaartenschorsing.

“Het voelt onrechtvaardig, maar we kunnen er niks aan doen”, aldus de Italiaan. “We stonden op het punt Anguissa te wisselen toen het gebeurde. Het is teleurstellend dat het ons een paar minuten kostte om te bedenken wie hem zou vervangen. Ik had ook te weinig aandacht voor de scheidsrechter. Maar als we het hebben over gebaren, laten we het dan hebben over de cornervlag.”

Daarmee verwees Spalletti naar Rafael Leao, die het ding in stukken trapte maar ontsnapte aan een kaart. In tegenstelling tot zijn speler Kim. “Vertel mij eens wat voor de boodschap je aan kinderen overbrengt door in een woedeaanval een cornervlag te slopen. Kijk… Het is zeer duidelijk. Ik hoef verder geen commentaar te geven op arbitrale beslissingen. Je kan het zelf zien.”