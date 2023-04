Australië start evacuaties voor komst van gevreesde cycloon Ilsa: rukwinden tot 275 kilometer per uur verwacht

Het westen van Australië is begonnen met de evacuatie van Aboriginals, veehouders, mijnwerkers en woonwagenbewoners in afgelegen gebieden voor de komst van cycloon Ilsa. De tropische wervelstorm van categorie 2 zou wel eens de ergste storm in meer dan tien jaar kunnen worden, waarschuwen de weerdiensten.

Verwacht wordt dat Ilsa donderdag of vrijdag tussen Port Hedland en Bidyadanga aan land gaat. “Als Ilsa de kust met een kracht van categorie 4 bereikt, wordt het de eerste cycloon in Australië in vier jaar met deze sterkte”, klonk het. Mogelijk wordt het zelfs een nog ergere storm, klinkt het bij andere weerdiensten, en dan zou het de ergste orkaan in tien jaar tijd worden.

“De mensen moeten zich op windsnelheden van wel 275 kilometer per uur voorbereiden”, zei Darren Klemm van de regionale nooddiensten. Todd Smith, woordvoerder van het Bureau of Meteorology, waarschuwde: “Er zal een pak schade aan bomen, vegetatie en alle gebouwen en infrastructuur zijn (...) en woonwagens en auto’s zullen door de lucht geslingerd worden.” Bewoners krijgen dan ook het advies mee om alles vast te maken wat los in de tuin staat of ligt.

Australië wordt de laatste jaren niet gespaard door natuurrampen. Vorig jaar leden duizenden mensen nog aanzienlijke schade door grote overstromingen in New South Wales en Queensland.