Jamie Foxx in allerijl naar ziekenhuis gevoerd voor “medisch noodgeval”

De bekende acteur Jamie Foxx (55) is in Atlanta in allerijl naar het ziekenhuis gebracht na een medisch noodgeval. Wat er precies aan de hand is en hoe erg het is, is niet duidelijk. Volgens zijn familie herstelt Foxx wel goed.

De dochter van de acteur, Corinne Foxx, stelde de fans donderdag gerust. “We wilden met jullie delen dat mijn vader gisteren een medisch noodgeval heeft meegemaakt”, schrijft ze op Instagram. “Gelukkig is hij, dankzij een snelle reactie en goede zorg, goed aan het herstellen. We weten hoe geliefd hij is en waarden jullie gebeden. De familie vraagt nu privacy.”

Jamie Foxx stond de voorbije dagen op de set van een nieuwe film Back in action, met Glenn Close en Cameron Diaz, in Atlanta. Wat er precies gebeurd is en of hij daardoor lange tijd afwezig zal zijn van de filmset, is niet duidelijk. Volgens showbizzsite TMZ was het ernstig genoeg voor heel wat familieleden om van ver weg naar het ziekenhuis te komen om aan zijn zijde te staan. Een bron verklaarde dat Foxx weer praatte en het dus weer de goede richting uit ging.