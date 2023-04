Prijs van elektrische wagen is grootste obstakel om elektrisch te rijden

Vandaag staat een op de drie Belgen negatief ten opzichte van elektrisch rijden. Daarnaast heeft slechts een op de vier de intentie om binnen dit en vijf jaar een elektrische auto te kopen. Daarmee doet ons land het slechter in vergelijking met andere Europese landen. Enkel in Frankrijk is de houding tegenover elektrisch rijden nog slechter.

Toch zijn er ook heel wat voorstanders van het idee. Zo zegt 42 procent van de ondervraagde Belgen er positief tegenover te staan en is 32 procent ervan overtuigd dat het iets voor hen zou zijn.

Het grootste obstakel om elektrisch te rijden, is de prijs. De Belg wil meer uitgeven aan een elektrische auto dan aan een benzinewagen, maar wil gemiddeld 27.000 euro neertellen. Daarmee kom je niet ver op de markt van elektrische wagen, stelt Touring. In de top twintig van de meest verkochte elektrische modellen zijn er slechts twee die tussen de 30.000 en 40.000 euro kosten. Al de rest zit daarboven.

Aankoopsubsidie

De bevraagde consumenten zien heil in een aankoopsubsidie om de verkoop van elektrische wagens een boost te geven. Ook een vrijstelling van inschrijvings- en verkeersbelasting staat hoog op het verlanglijstje, net als een eigen laadplek thuis of op het werk. Daarnaast vragen de Belgen zich af of het elektriciteitsnet wel voldoende robuust is.

Een andere bezorgdheid is het rijbereik van elektrische wagens. Momenteel haalt de gemiddelde elektrische auto zowat 350 kilometer op een lading. Wie overweegt een e-auto te kopen, wil daarmee 400 kilometer kunnen rijden.

Laadpalen

Volgens Touring zijn er al stappen vooruit gezet wat publieke laadpalen betreft. Ons land telt er momenteel meer dan 24.000, dat is een laadpaal per drie elektrische auto’s. “Hoewel elektrische auto’s steeds verder komen op een lading, wenst de automobilist een nog groter rijbereik van zijn e-auto. Maar dat betekent dan weer grotere accupacks en dus zwaardere en duurdere voertuigen. Terwijl de aankoopprijs nu al het grootste obstakel is”, vat Joost Kaesemans van Touring de bevindingen samen. “Die vicieuze cirkel kunnen we doorbreken mits een dekkend en robuust netwerk van laadpalen. De verhouding tussen het aantal publieke laadpalen en het aantal elektrische auto’s is in ons land lang niet slecht in vergelijking met andere landen in Europa. Maar het moet nog beter.” Touring vraagt in eerste plaats meer snellaadstations. Daarvan zijn er nu een duizendtal, terwijl dat aantal in Nederland vier keer zo hoog is.

De Elektrisch Rijden Monitor is uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel in tien Europese landen. In België hebben 1.668 mensen meegedaan aan het onderzoek.