De put in de weg die Arnold Schwarzenegger dichtte, wordt hem niet in dank afgenomen

Een daad van burgerzin. Zo deed Arnold Schwarzenegger het lijken toen hij een put in de weg dichtbij zijn woning in Los Angeles vulde en dat filmde. Nu krijgt die ‘goede daad’ een staartje: het ging om een actieve werf.

Hij heeft al spannendere filmrollen gespeeld. Toch smulden zijn 5,1 volgers op Twitter van de video waarin Arnold Schwarzenegger, gewezen Hollywoodacteur en gouverneur, een put dichtbij de woning van de man in Los Angeles vulden met cement. “Nadat de hele buurt kwaad is geweest over deze gigantische put, heb ik het met mijn team opgelost. Ik zeg altijd: laten we niet klagen, maar de problemen aanpakken”, schreef hij bij de video.

Vervelend is wel dat het gemeentebestuur van Brentwood helemaal geen put in de weg was die gevuld moest worden met cement en zand. Wel integendeel: de put was gemaakt om er werkzaamheden te kunnen uitvoeren voor een gasbedrijf. In plaats van het probleem op te lossen, moet de put nu opnieuw geopend worden om het werk te kunnen afmaken.

Een reactie van Schwarzenegger kwam er niet.