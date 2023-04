Noord-Korea lanceert “nieuw type” ballistische raket

De Japanse overheid waarschuwde inwoners van Hokkaido dat de raket mogelijk in de buurt van het eiland kon landen en dat ze moesten schuilen. — © REUTERS

Noord-Korea heeft een ballistische raket afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Dat hebben het Zuid-Koreaanse leger en de Japanse regering gemeld. Volgens het Zuid-Koreaanse leger zou het om een “nieuw type” raket gaan.

Het zou gaan om een raket die werd voortgestuwd door vaste brandstof. Alle ballistische raketten die Noord-Korea tot nog toe had afgevuurd, waren op basis van vloeibare brandstof.

Raketten met een vaste brandstof verhogen de stabiliteit en zijn sneller klaar om te worden gelanceerd, wat een snelle detectie en onderschepping moeilijker maakt.

De raket zou een traject van 1.000 kilometer hebben afgelegd vooraleer in de Japanse Zee neer te storten.

Omdat het projectiel mogelijk zou landen in de buurt van het Japanse eiland Hokkaido werden de inwoners opgeroepen om zich naar een schuilplaats te begeven. Niet veel later lieten de Japanse kustwacht en de lokale autoriteiten echter weten dat alle gevaar geweken was.

Eerder deze week verkondigde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un dat de afschrikmiddelen moesten worden versterkt als reactie op de gezamenlijke militaire oefeningen van de Verenigde Staten en Zuid-Korea.