Inter-Amerikaans Mensenrechtenhof veroordeelt Mexico wegens 17 jaar lange “voorlopige hechtenis”

Daniel Garcia en Reyes Alpizar werden in 2002 gearresteerd in verband met het onderzoek naar de moord op een gemeenteraadslid van Atizapan de Zaragoza, in het centrum van het land.

Na afloop van het onderzoek werden beide verdachten meer dan 17 jaar lang in voorlopige hechtenis genomen. Pas in 2022 werden beide mannen veroordeeld tot een celstraf van 35 jaar.

Het Mensenrechtenhof voegde er nog aan toe dat de voorlopige hechtenis, zoals die in Mexico wordt uitgevoerd, “haaks staat op het Amerikaans Verdrag van de Mensenrechten”, de Amerikaanse tegenhanger van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, aangezien het doel van de maatregel niet wordt vermeld noch de eventuele procedurele risico’s die het wil vermijden.

Daarom werd Mexico ook aangemaand om de voorlopige hechtenis te schrappen om zich in overeenstemming te brengen met de conventie.

Meer dan 92.000 mensen, zowat 40 procent van de gevangenen in Mexico, zit momenteel in “voorlopige hechtenis”.