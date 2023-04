Verschillende wagens lopen schade op na tankbeurt met… water: “Reparaties lopen op tot 1.500 euro”

Uit een Euro 95-pomp van de Q8 in Betekom stroomde even water in de plaats van benzine. — © Google Street View

Verschillende wagens vielen vorige week donderdag stil na een tankbeurt bij een Q8 in Betekom. Garagist Bart Van der Mieren van garage Meulemans kreeg vier gedupeerden over de vloer. “We zagen al vrij snel dat het ging over water in de tank”, zegt hij. “Die reparaties kosten tussen de 500 en 1.500 euro.” Volgens verschillende inwoners zou het niet de eerste keer zijn dat er water uit de pomp komt van het tankstation.

Bart Van der Mieren (36) kreeg vorige week meerdere oproepen vanuit de buurt van het tankstation van Q8 in Betekom. “Plots moesten we vier keer uitrukken om te takelen rond het tankstation in de Pastoor Pitetlaan”, zegt hij. “In de garage viel direct op dat er water in de benzinetank zat.”

“Een specifieke Euro 95-pomp vulde de tank met water in de plaats van met benzine”, zegt Bart. “We hebben de benzinetanken leeggepompt en de auto’s weer in orde gebracht. Sommige wagens hadden nieuwe onderdelen nodig, zoals een brandstofpomp. Dat kan het kostenplaatje al snel oplopen tot 1.500 euro.”

Niet de eerste keer

Het zou niet de eerste keer zijn dat het tankstation zulke problemen ondervindt. Op sociale media verwijzen verschillenden mensen naar een voorval van jaren geleden. Severine uit Begijnendijk had zeven jaar geleden ook autopech na een tankbeurt. “Ik ging even tanken voordat ik de kinderen zou afzetten aan de school”, vertelt ze. “Kort daarna ondervond ik problemen met de motor. De garagist vond toen ook water in de tank.”

Severine heeft destijds geen klacht ingediend. “We vertrokken een weekje later op vakantie en hadden dus al genoeg aan ons hoofd”, zegt ze. “Uiteindelijk heb ik het zo gelaten, omdat ik dacht dat een klacht toch geen nut had. Ik ging ervan uit dat zoiets niet meer zou kunnen gebeuren in het tankstation, maar blijkbaar wel.”

Schade terugbetalen

Q8 heeft ondertussen contact opgenomen met de garage. “Q8 heeft de herstelfacturen en foto’s opgevraagd”, zegt Bart. “Dus ik vermoed dat ze de schade volledig zullen terugbetalen.”

De bewuste pomp zou voorlopig nog gesloten zijn. Gedupeerden kunnen contact opnemen via de website van het tankstation. Q8 was niet beschikbaar voor een reactie.