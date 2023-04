‘Gossip Girl’-acteur Ed Westwick gespot in Antwerps ramenrestaurant

Acteur Ed Westwick (35), voor sommigen beter bekend als Chuck Bass uit Gossip Girl, is niet enkel terug te vinden in de straten van Manhattan. Blijkbaar vertoeft hij ook wel eens in de Antwerpse straten. Zo was hij woensdagavond op bezoek in Takumi, een ramenrestaurant op de Marnixplaats. Daar bezocht hij een evenement van Suspicious, een Antwerps kledingmerk dat internationaal furore maakt. Westwick is namelijk niet enkel grote fan van het merk, maar ook ambassadeur.

Het is in die hoedanigheid dat de acteur woensdag in Antwerpen verscheen. Om de nieuwe collectie van het kledingmerk te promoten, stond Westwick voor één avond in de keuken van Takumi. De naam van die nieuwe collectie is dan ook ‘Een avondje uit in Japan’. Op de Instagram-pagina van Suspicious was te zien hoe Westwick in het restaurant hapjes klaarmaakt, en vooral voorproeft. Beelden van het volle restaurant doen vermoeden dan hij niet enkel een goed acteur, maar ook een goede kok is.

Drie jaar geleden werd Ed Westwick officieel partner van Suspicious. Sindsdien is hij regelmatig te zien in sweaters en T-shirts van het Antwerpse merk. Zij werken trouwens wel vaker samen met bekende figuren. Ook Vanessa Hudgens, Gigi Hadid en Kylie Jenner waren eerder al ambassadeur.

© suspiciousantwerp

© suspiciousantwerp

© suspiciousantwerp