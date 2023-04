VOORBESCHOUWING AMSTEL GOLD RACE 2023. Haalt Pogacar het op onbekend terrein van een Pidcock met parcourskennis?

Met Parijs-Roubaix werd vorig weekend de laatste kasseiklassieker gereden. Nu zijn we toe aan de Ardennenklassiekers, met zondag de Amstel Gold Race. Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn al met vakantie, dus is het vooral uitkijken naar Tadej Pogacar. Kan hij bij zijn debuut in de Nederlandse klassieker meteen de hoofdvogel afschieten?

Start: om 10.45 uur

Aankomst: omstreeks 16.52 uur

Afstand: 253,6 km

Categorie: klassieker, maar geen Monument

Televisie: vanaf 13.30 uur op Sporza op Eén

Het parcours: Andere aanloop, zelfde finale

De zekerheden zijn Maastricht en Valkenburg. Het is al de 25ste keer dat de Amstel Gold Race vanaf het hartje van de grensstad vertrekt. Valkenburg wordt voor de 20ste keer de aankomstplaats van Nederlands Mooiste. Zowel Maastricht als Valkenburg ondertekenden in juni 2022 opnieuw een contract met de Stichting Amstel Gold Race, zodat nog minstens tot 2027 de plaats van vertrek en finish behouden blijven.

Omdat de vrouwen een langere (bijna dertig kilometer extra) en zwaardere wedstrijd (21 hellingen, 1.700 hoogtemeters) krijgen, is ook het parcours bij de mannen wat veranderd. Er is een langere aanloop via Sittard als het meest noordelijke punt. Daarna volgt Geleen. Het festival aan heuvels begint met een eerste, korte kasseihelling: de Maasberg. Via de Adsteeg, de Bergseweg en de Korenweg komt de Amstel na circa 75 kilometer op de vertrouwde omloop.

Het enige verschilpunt is dat de eerste passage van de Cauberg is geschrapt zodat de trots van Valkenburg aan de Geul slechts twee keer moet beklimmen worden. Die ingreep was nodig om de twee wedstrijden niet in de soep te laten draaien.

In totaal zijn er 33 heuvels. De laatste ronde zijn er nog de Geulhemmerberg en de Bemelerberg. De finish ligt op de Rijksweg tussen Berg en Terblijt en Vilt. Het is al van 2012 geleden dat de Amstel Gold Race op de Cauberg finishte. De ‘trots’ van Valkenburg aan de Geul wordt de tweede en laatste keer beklommen op 22,5 kilometer van de finish, maar de jongste jaren was de scherprechter veeleer de Keutenberg die 14 kilometer vroeger op de omloop ligt.

Tadej Pogacar. — © BELGA

De favorieten: zonder Van der Poel en Van Aert

De twee eeuwige kemphanen en ex-winnaars Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn de grote afwezigen. Ze zijn na Parijs-Roubaix al in reces gegaan.

Dé vedette is Tadej Pogacar die voor de allereerste keer de Amstel Gold Race op zijn bord neemt. Voor hetzelfde geld staat de winnaar van de Ronde van Vlaanderen nadien aan een megapint Amstel-bier te slurpen als winnaar van de 57ste editie. Het zou niet de eerste zijn die onmiddellijk raak schiet. Zie Mathieu van der Poel die vier jaar geleden vanuit een volslagen verloren positie alsnog zich naar de zege sprintte.

Pogacar heeft in de heuvels van Nederlands-Limburg het voordeel dat hij zijn power kwijt kan. De Eyserbosweg en de Keutenberg bijvoorbeeld lijken geknipt voor Pogi. Alleen moet hij erover waken dat hij onderweg voldoende doseert.

Het wordt ook uitkijken naar: Pidcock, Powless en de Fransen

De topfavoriet is automatisch Tadej Pogacar, maar net eronder plaatsen we toch ook renners van wie de naam met een ‘p’ begint: Pidcock en Powless.

Tom Pidcock — © BELGA

Thomas Pidcock is terug van weggeweest. Na een ontgoochelende Ronde van Vlaanderen bereidde de jonge Brit zich in Andorra voor op het drieluik Amstel-Waalse Pijl-Luik. Voor hetzelfde geld stond de Amstel van 2021 al op zijn palmares. Pidcock ligt erop gebrand om revanche te nemen. En dan is er debutant Neilson Powless die zevende werd in Milaan-Sanremo, derde in Dwars door Vlaanderen en ook nog eens vijfde in zijn allereerste Ronde van Vlaanderen. In Nederlands-Limburg treft hij terrein aan dat nauwer aansluit bij de Clasicá San Sebastián, die hij in 2021 won.

Neilson Powless — © BELGA

Naast de Engelstaligen zijn er ook de Fransen zoals Benoît Cosnefroy, Romain Bardet die als neoprof in 2012 toch nog 25ste werd na een hele dag in de aanval te hebben gezeten. Of David Gaudu die zeer goed of dreef is. Dan is er nog Warren Barguil die zich na Milaan-Sanremo voorbereidde op deze wedstrijden. Er is ook nog Valentin Madouas die door ziekte in de Ronde van Vlaanderen zijn kansen niet echt kon verdedigen. Bij onze zuiderburen is er duidelijk meer dan de aan de knie geblesseerde Julian Alaphilippe die hoopt in de Waalse Pijl op peil te zijn.

Zijn er dan geen Belgen nu Wout van Aert en Remco Evenepoel niet rijden? Toch wel. Jongens als Tiesj Benoot die vorig jaar nog derde werd en door het forfait van Dylan van Baarle automatisch méér kopman is dan een week geleden bij Jumbo-Visma. Of Quinten Hermans bij de ploeg van het moment, Alpecin-Deceuninck. Achter Pogacar heb je een blik van dertig renners die in een zonnig Nederlands-Limburg kunnen schitteren.

Quinten Hermans. — © BELGA

Zo was het vorig jaar: Cosnefroy juicht, maar finishfoto wijst Kwiatkowski aan

Het was twaalf maanden geleden nog maar eens een close finish. Net zoals dat twee jaar geleden ook was met Wout van Aert en Tom Pidcock. Dit keer waren Benoît Cosnefroy en Michal Kwiatkowski de hoofdrolspelers. Omdat ook al ‘Radio Koers’ de Fransman had aangeduid als de winnaar vierden ze bij AG2R-Citroën de zege van de ex-wereldkampioen bij de U23, maar na het bekijken van de finishfoto ging Cosnefroy van de hemel naar de hel en maakte Michal Kwiatkowski de omgekeerde beweging. De Pool pakte na een millimeterspurt zijn tweede winst in de Nederlandse topklassieker.

Vorig jaar draaide de Amstel uit op een millimetersprint tussen Cosnefroy en Kwiatkowski, met de pool als winnaar. — © BELGA

De Keutenberg was de scherprechter van deze editie. Onder impuls van Tiesj Benoot ontstond een kopgroep van elf met daarin ook onze landgenoot Dylan Teuns, ex-winnaars Mathieu van der Poel en Michal Kwiatkowski, Benoît Cosnefroy, Stefan Küng, Marc Hirschi, Michael Matthews, Alexander Kamp, Kasper Asgreen en Tom Pidcock. Bij het aansnijden van de laatste lus versnelde Michal Kwiatkowski. Alleen Cosnefroy kon het kleine kloofje nog overbruggen. De Fransman reed alsof zijn leven ervan afhing terwijl Kwiatkowski, met Pidcock in de achtergrond, de krachten doseerde. Uiteindelijk bleek na het bekijken van de finishfoto dat het niet de juichende Cosnefroy was maar de Pool die na 2015 zijn tweede Amstel Gold Race pakte. Benoot schoot nog weg van de resterende negen en mocht mee op het podium.