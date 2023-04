AC Milan doorstaat met Alexis Saelemaekers als invaller vele Napolitaanse aanvalsgolven en boekt felbevochten overwinning in Italiaanse duel

AC Milan heeft in de Italiaanse kwartfinale van deze Champions League Napoli met 1-0 opzij gezet. De bezoekers hadden nochtans de meeste aanvallende intenties, maar goals leverde dat niet op. Het was Ismaël Bennacar die Milan voor rust op voorsprong schoot. Een felbevochten overwinning voor de Rossoneri, die volgende week met vertrouwen naar Napels kunnen afzakken.

Het was voor de vierde keer dat twee Italiaanse teams elkaar troffen in de knock-outfase van de Champions League. Opvallend: Milan was telkens een van de twee teams in de vorige drie wedstrijden. De Rossoneri trokken telkens ook aan het langste eind. Alle statistieken ten spijt was het toch Napoli dat torenhoog favoriet was. De Napolitanen steken er namelijk met kop en schouders bovenuit in de Serie A, terwijl AC Milan slechts een van haar laatste vijf competitiewedstrijden wist te winnen.

De eerste kans was meteen voor Napoli. Krunic bood Kvaratskhelia na nog geen minuut een cadeau van formaat aan, maar de Bosniër keerde de bal zelf van de lijn. I Partenopei bleef in de openingsfase van de wedstrijd het doel van de thuisploeg bestoken, waardoor Milan-goalie Mike Maignan geen moment van rust kende. Zes doelpogingen in amper 13 minuten van de Napolitanen, en dan was de geblesseerde Victor Osimhen er nog niet bij.

Cornervlag aan diggelen

Pas halfweg de eerste helft stak de thuisploeg voor het eerst de neus aan het venster. Rafael Leao vertrok vanop de eigen helft en kwam oog in oog met Napoli-sluitstuk Meret te staan, maar de Portugese winger kruiste zijn schot te hard. Zo had plots ook Milan dé kans op de openingstreffer laten liggen. Van pure frustratie trapte Leao de cornervlag aan diggelen.

Voor rust was het wel prijs voor de Rossoneri. Brahim Diaz draaide op de eigen helft perfect weg en stormde door tot aan de zestien van Napoli. Daar kwam de bal via Leao bij Bennacer terecht, die Milan tegen de gang van het spel in op voorsprong schoot en San Siro in vuur en vlam zette. In de blessuretijd van de eerste helft kwam Milan zelfs dicht bij de 2-0, maar de kopbal van Kjaer trof de deklat.

In de tweede helft was het Napoli dat de bal opeiste in de zoektocht naar de gelijkmaker. Dat resulteerde net zoals in de eerste helft bijna in een vroeg doelpunt, maar Maignan kon het leer met zijn vingertoppen nog via de lat over doel duwen.

Na een uur voetballen mocht de eerste - wat later ook de enige bleek - der Milanese Belgen het terrein betreden. Alexis Saelemaekers kwam doelpuntenmaker Bennacer aflossen. De Napolitaanse storm was dan stilaan gaan liggen en de Rossoneri kregen meer controle over de bal.

© ISOPIX

Strijden met tien

Nadat Andre Zambo Anguissa in vier minuten tijd twee keer geel pakte, was het voor Napoli eerder zaak om met tien spelers nog een kwartier stand te houden en zo haar kansen in de terugwedstrijd gaaf te houden. De ingevallen Saelemaekers liet zich even later nog zien met een dribbel in de Milanese zestien, maar de Rode Duivel kwam niet tot een schot.

Met tien man ging Napoli nog op zoek naar de gelijkmaker, maar gescoord werd er niet meer. In de blessuretijd pakte Saelemaekers na een opstootje nog een gele kaart. Met een 1-0 houden beide ploegen hun kansen gaaf om door te stoten naar de halve finale, al mag Milan daar met veel vertrouwen naartoe trekken.