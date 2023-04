Wegbranden van onkruid leidt tot brand in spouwmuur van huis in Kaulille

Bocholt

De brandweer is woensdagavond moeten uitrukken naar een woning in de Watertorenstraat in Kaulille. Daar had de isolatie vuur gevat nadat de bewoner onkruid had afgebrand.

Het smeulende vuur verspreidde zich tot het dak. De brandweer boorde enkele gaten waarlangs bluswater in de spouwmuur werd gespoten. Er is vooral schade door de bluswerken. Het huis is nog bewoonbaar.