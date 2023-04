Brandstichting in het brugwachtershuisje in Neerharen

Het vuur in het brugwachtershuisje in Neerharen was snel onder controle — © Johnny Geurts

In de verlaten ambtswoning van de vroege brugwachter aan de sluis in Neerharen is woensdagavond vermoedelijk door vandalen brand gesticht. De brandweer Oost-Limburg rukte uit met groot materieel en kon de brand in de voorkamer van het pand snel bedwingen.

Fietsers op de tijdelijk afgesloten brug zagen woensdagavond tegen 19 uur een rookontwikkeling opstijgen aan het kleine witte brugwachtershuisje vlakbij de Zuid-Willemsvaart in Neerharen-Lanaken. De hulpdiensten werden verwittigd. “We zijn meteen uitgerukt. Ook de politie was aanwezig. De deur van het onbewoonde pand stond open. In de voorkamer op de benedenverdieping van het huisje was er een kleine brand. Die hebben we in een tiental minuten kunnen bedwingen. De schade is gelukkig beperkt gebleven”, aldus Marc Biesmans van de brandweer Oost-Limburg.

Inwoners van Neerharen kijken niet raar op van eventuele brandstichting. “Er is daar regelmatig jong volk dat zich in het verlaten pand verschanst. Ook werd er al graffiti op de buitenmuren gespoten”, aldus een bewoner uit de buurt die hier zoals zovelen fietstoeristen regelmatig passeert. Het wachtershuisje in de kenmerkende witte kleur staat al enkele jaren leeg. Er zijn plannen om het zogenaamde sluiswachtershuisje, een gebouw uit de vroege jaren 30 in de toekomst om te bouwen in een fietscafé. Omdat de brand wellicht het gevolg is van brandstichting heeft de politie van Lanaken-Maasmechelen een onderzoek geopend. (JoGe)

Johnny Geurts