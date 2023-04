Warner Bros belooft Harry Potter-serie en prequel van ‘Game of thrones’ op nieuwe streamingdienst

Na de verfilmingen van de boeken over tovenaarsleerling Harry Potter komt er nu ook een tv-reeks op basis van de boeken van J.K. Rowling. Warner Bros Discovery kondigde woensdag aan dat de nieuwe reeks te zien zal zijn op zijn Max-streamingdienst, meldt persagentschap Reuters. Max wordt de opvolger van HBO Max en neemt tegelijk ook programma’s over van Discovery+.

Op 23 mei wordt de nieuwe streamingdienst beschikbaar in de Verenigde Staten. Nederland volgt alvast in 2024, laat een woordvoerder van HBO Max aan NPO weten. Wanneer de dienst in België beschikbaar wordt, is woensdagavond niet duidelijk.

Op de nieuwe streamingdienst zal ook een prequel van ‘Game of thrones’ te zien zijn. Wanneer die prequel op Max komt, is nog niet aangekondigd. Ook voor de Harry Potter-reeks is nog geen releasedatum.

De zeven Harry Potter-boeken gingen meer dan 600 miljoen keer over de toonbank, en de acht films, met in de hoofdrol Daniel Radcliffe, brachten tussen 2001 en 2011 7,7 miljard dollar op. In de tv-reeks zullen andere acteurs de rollen van Harry Potter en co opnemen, en elk seizoen zal aan één boek gewijd zijn. Bedoeling is om tien jaar te nemen om alle boeken naar het kleine scherm te brengen.

“Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van deze nieuwe aanpassing, die een diepte en detail zal toelaten die enkel mogelijk is in een lange tv-reeks”, laat auteur J.K. Rowling weten.