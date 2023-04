Sint-Kristinascouts organiseren ‘Mexican Night’ om nieuw kampmateriaal te bekostigen

“Voor jeugdbewegingen zijn eetdagen echt heel belangrijk om extra fondsen voor onze werking binnen te halen. De ledenbijdrage bij de scouts is immers bewust laag, zodat iedereen bij ons kan aansluiten. Maar als we dan extra materiaal nodig hebben, hebben we uiteraard ook extra middelen nodig. Traditionel organiseren we daarom een eetdag met als thema Mexican Night”, zo zegt Ruben Doucet van de groepsleiding van de Sint-Kristinascouts. “Maar door corona is onze Mexican Night in 2020 en in 2021 niet kunnen doorgaan. Vorig jaar, toen een aantal beperkingen werden opgeheven, hebben we wel nog snel een kaas- en wijnavond in elkaar gebokst. Maar nu organiseren we dus voor het eerst in vier jaar onze eigen Mexican Night opnieuw. Zoals de naam al laat vermoeden, wordt het een Mexicaans getinte avond met verse groentjes en zelfgemaakte chili sin carne saus, aangevuld met lekker bereid vlees voor wie dat wenst”, zo vult Anna Fabri aan. “We hopen uiteraard dat veel ouders, oud-leiding en sympathisanten naar onze eetdag komen. We hebben immers enkele versleten tenten die we graag willen vervangen voor ons zomerkamp, en daarvoor kunnen we de opbrengst heel goed gebruiken”, zo doet materiaalmeester César Vautmans een warme oproep. “Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan heel eenvoudig online. Belangrijk om weten: de Mexican Night gaat niet door in onze lokalen in de vroegere Sint-Ritaschool, maar wel op domein Terbiest. Daar hebben we meer ruimte, want we kunnen er de kantine van de boogschuttersvereniging gebruiken. Voor heel wat leden ook leuk om terug te keren naar Terbiest, waar we veel mooie herinneringen hebben, want het was onze vroegere locatie”, zo besluit Emma Degraeve. len

Inschrijven kan tot maandag 17 april via dit formulier: https://forms.gle/9xD3ZzddXmaxJdNw8