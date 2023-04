Geblesseerde Julie Allemand wint met Lyon EuroCup Women en heeft zo eerste Europese trofee op zak

Julie Allemand heeft haar eerste Europese trofee op zak. De Belgian Cat, die wel geblesseerd moest toekijken, veroverde met ASVEL Lyon de EuroCup Women. Dat is na de Euroleague Women de tweede belangrijkste Europese clubtrofee in het damesbasketbal. Na de heenwedstrijd (95-56) in Lyon tegen Galatasaray Istanbul de club van Allemand nu ook de return in Turkije. Het werd 57-85. Het is voor de Franse club van eigenaar en ex-NBA ster Tony Parker de eerste Europese titel in de clubgeschiedenis.

Julie Allemand liep in de halve finale en tegen het eveneens van Frankrijk afkomstige Villeneuve D’Ascq, met collega Belgian Cat Hind Ben Abdelkader, een hamstringblessure op. Ze is nog enkele weken buiten strijd. Het EK met de Belgian Cats, van 15 tot 25 juni in Israël/Slovenië, komt niet in gevaar.

Na Ann Wauters, in 2015 met Villeneuve D’Ascq en tegen het Belgische Castors Braine met onder meer de jonge Julie Allemand, is Allemand de tweede Belgische die de EuroCup Women wint. (cpm)