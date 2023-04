Lummen

In Linkhout start maandag de aanleg van een dubbel fietspad en gescheiden riolering in de Linkhoutstraat en een stuk van de Schalbroekstraat. “Het gaat het om een investering van 12 miljoen euro”, zegt burgemeester Luc Wouters. In totaal worden er dit jaar op liefst negen plaatsen in Lummen wegenwerken uitgevoerd.