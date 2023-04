Hasselt

Het Labelcomité van de Confrérie van de Hasseltse Jenever heeft twee Zilveren Labels uitgereikt. Die eer was voor Orangerie ’t Krekelhof en Kaffee De Egel annex Ierse pub The Hedgehog. Zij kunnen in 2026 zelfs een Gouden label krijgen voor hun promotie van Hasseltse graanjenevers.