Weergoden toveren prachtige regenboog aan de hemel in Haspengouw

Fraaie regenboog gespot in Niel-bij-Sint-Truiden (Gingelom). — © Arnaud Pollenus

Gingelom

Het aangename lenteweer is de afgelopen dagen eventjes ver zoek. Zon en regen wisselen elkaar geregeld af, zo ook in Haspengouw. Een wolkbreuk gevolgd door een stralende zon, zorgde woensdagavond in Gingelom en omstreken voor een fraaie, halfronde regenboog aan de hemel. Om maar aan te geven dat ook dit treurige weer af en toe voor kleine geluksmomentjes kan zorgen.